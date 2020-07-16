52 мільйони гривень "заробили" камери автофіксації на дорогах
Завдяки системі автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху порушники заплатили 52 мільйони гривень. А водії почали їздити в 5 разів повільніше.
Кошти скерують на покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
До слова Де подивитись штрафи за порушення ПДР: список
Такий результат показали 50 камер за 45 днів роботи. Якщо їх буде 1000, то в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень в місяць, розповів заступник очільника МВС Антон Геращенко.
У МВС заявили, що до кінця 2020 року на загальнодержавних трасах України з'явиться ще 300 нових камер фотовідеофіксації порушень ПДР.
Які штрафи за перевищення швидкості
- При перевищенні встановлених обмежень більше ніж на 20 кілометрів в годину, але не більше 50 кілометрів на годину – 255 гривень.
- При перевищенні обмежень швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.
- Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу