Завдяки системі автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху порушники заплатили 52 мільйони гривень. А водії почали їздити в 5 разів повільніше.

Кошти скерують на покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

До слова Де подивитись штрафи за порушення ПДР: список

Такий результат показали 50 камер за 45 днів роботи. Якщо їх буде 1000, то в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень в місяць, розповів заступник очільника МВС Антон Геращенко.

У МВС заявили, що до кінця 2020 року на загальнодержавних трасах України з'явиться ще 300 нових камер фотовідеофіксації порушень ПДР.

Які штрафи за перевищення швидкості

При перевищенні встановлених обмежень більше ніж на 20 кілометрів в годину, але не більше 50 кілометрів на годину – 255 гривень.

При перевищенні обмежень швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу