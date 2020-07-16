Уже більше місяця в Україні діє система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху водіями. 24 канал склав список, де подивитися штрафи за порушення ПДР.

В України автоматична фіксація порушень діє з 1 червня. З того часу на рахунки державної скарбниці надійшло 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень, зазначає 24 канал.

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Список, де подивитись штрафи в Україні

Через смс-повідомлення, яке надійде на телефон.

Через додаток "ДІЯ".

На сайті МВС є електронний кабінет водія.

На самому сайті МВС без входу в кабінет.

Телеграм-бот "Штрафи-ПДР".

Також суму штрафу можна дізнатись у "Приват24" в розділі "Платежі".

Лист зі штрафом надійде на пошту.

Від прикордонників, коли водій буде покидати Україну.

Спосіб оплати – на вибір водія.

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Штрафи за перевищення швидкості

При перевищенні встановлених обмежень більше ніж на 20 кілометрів в годину, але не більше 50 кілометрів на годину – 255 гривень.

510 гривень штрафу – при перевищенні обмежень швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Депутати у першому читанні проголосували за підвищення штрафу до 3400 гривень за перевищення швидкості на 50 кілометрів за годину і більше. Наразі за таке порушення водіям треба сплатити 510 гривень.