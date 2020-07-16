Де подивитись штрафи за порушення ПДР: список
Уже більше місяця в Україні діє система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху водіями. 24 канал склав список, де подивитися штрафи за порушення ПДР.
В України автоматична фіксація порушень діє з 1 червня. З того часу на рахунки державної скарбниці надійшло 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень, зазначає 24 канал.
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Список, де подивитись штрафи в Україні
- Через смс-повідомлення, яке надійде на телефон.
- Через додаток "ДІЯ".
- На сайті МВС є електронний кабінет водія.
- На самому сайті МВС без входу в кабінет.
- Телеграм-бот "Штрафи-ПДР".
- Також суму штрафу можна дізнатись у "Приват24" в розділі "Платежі".
- Лист зі штрафом надійде на пошту.
- Від прикордонників, коли водій буде покидати Україну.
Спосіб оплати – на вибір водія.
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Штрафи за перевищення швидкості
- При перевищенні встановлених обмежень більше ніж на 20 кілометрів в годину, але не більше 50 кілометрів на годину – 255 гривень.
- 510 гривень штрафу – при перевищенні обмежень швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів на годину.
- Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.