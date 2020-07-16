Уже больше месяца в Украине действует система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения водителями. 24 канал составил список, где посмотреть штрафы за нарушение ПДД.

В Украине автоматическая фиксация нарушений действует с 1 июня. С тех пор на счета казначейства поступило 31 миллион 908 тысяч 746 гривен, отмечает 24 канал.

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Список, где посмотреть штрафы в Украине

Через смс-сообщение, которое поступит на телефон.

Через приложение "Дия".

На сайте МВД есть электронный кабинет водителя.

На самом сайте МВД без входа в кабинет.

Телеграм-бот "Штрафы-ПДД".

Также сумму штрафа можно узнать в "Приват24" в разделе "Платежи".

Письмо со штрафом придет на почту.

От пограничников, когда водитель будет покидать Украину.

Способ оплаты – на выбор водителя.

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Штрафы за превышение скорости

При превышении установленных ограничений более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час – 255 гривен.

510 гривен штрафа – при превышении ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50%, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Депутаты в первом чтении проголосовали за повышение штрафа до 3400 гривен за превышение скорости на 50 километров в час и больше. Сейчас за такое нарушение водителям нужно заплатить 510 гривен.