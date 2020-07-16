Где посмотреть штрафы за нарушение ПДД: список
Уже больше месяца в Украине действует система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения водителями. 24 канал составил список, где посмотреть штрафы за нарушение ПДД.
В Украине автоматическая фиксация нарушений действует с 1 июня. С тех пор на счета казначейства поступило 31 миллион 908 тысяч 746 гривен, отмечает 24 канал.
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Список, где посмотреть штрафы в Украине
- Через смс-сообщение, которое поступит на телефон.
- Через приложение "Дия".
- На сайте МВД есть электронный кабинет водителя.
- На самом сайте МВД без входа в кабинет.
- Телеграм-бот "Штрафы-ПДД".
- Также сумму штрафа можно узнать в "Приват24" в разделе "Платежи".
- Письмо со штрафом придет на почту.
- От пограничников, когда водитель будет покидать Украину.
Способ оплаты – на выбор водителя.
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Штрафы за превышение скорости
- При превышении установленных ограничений более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час – 255 гривен.
- 510 гривен штрафа – при превышении ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.
- Штраф уменьшается на 50%, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.