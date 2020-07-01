За 30 дней работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 тысяч 410 постановлений об административных правонарушениях. Из них водители уже оплатили 219 тысяч 40 штрафов за превышение скорости.

Как изменилось поведение водителей

Водители становятся более дисциплинированными не только в местах, где установлены видеокамеры, но и в целом на всех дорогах Украины. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко по результатам первого месяца работы системы автофиксации нарушений ПДД.

К теме В полиции рассказали, как находчивые водители избегают камер

Статистика нарушений за 30 июня

В частности, количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнению с первым днем ​​работы системы с 57 880 случаев до 13 325 или больше чем в 4 раза.

Это означает, что вероятность дорожно-транспортных происшествий также значительно снижается в целом по стране,

– сказал Геращенко.

Зафиксированные в автоматическом режиме нарушения ПДД за июнь / Инфографика с фейсбук-страницы Геращенко

Сколько денег получило государство и на что их потратят

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 миллион 908 тысяч 746 гривен. Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".

Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

Документы по тем водителям, которые не оплатят штраф в течение 30 дней с момента уведомления, передадут в государственную исполнительную службу для взыскания, в соответствии с законом.

Читайте также Полиция увеличит количество радаров TruCAM на дорогах: карта расположения

Штрафы за превышение скорости

255 гривен – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.

510 гривен – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50%, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Узнать о штрафе можно через смс, приложение "Дия", электронную почту, на сайте МВД или сообщение доставит почтальон. Еще вариант – от пограничников, когда будете покидать Украину. Постановление может быть обжаловано в суде в течение 10 дней. Способ оплаты – на ваш выбор.