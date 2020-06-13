Полиция увеличила количество радаров TruCAM на дорогах с 12 июня. Патрульные будут измерять скорость еще на 24-х участках.

Всего же трасс, где фиксируют превышение скорости, сейчас 209. Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Патрульные опубликовали карту, где обозначены такие места. На дорогах также установили соответствующие знаки, которые предупреждают водителей о видеофиксации нарушений.

Радары TruCAM работают параллельно с автоматической фиксацией превышения скорости, которую ввели с 1 июня. Пока – только в Киеве и области. Нацполиция уже зафиксировала 35 тысяч нарушений за две недели.

Новые участки, где будут использовать приборы, обозначены на карте красным цветом. Полиция использует TruCAM по следующему алгоритму: публикуется карта с нанесением участков использования;

расположены предупредительные знаки;

стоит служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.