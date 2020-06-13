Полиция увеличит количество радаров TruCAM на дорогах: карта расположения
Полиция увеличила количество радаров TruCAM на дорогах с 12 июня. Патрульные будут измерять скорость еще на 24-х участках.
Всего же трасс, где фиксируют превышение скорости, сейчас 209. Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Интересно 10 дней работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД: какие рекорды были установлены
Патрульные опубликовали карту, где обозначены такие места. На дорогах также установили соответствующие знаки, которые предупреждают водителей о видеофиксации нарушений.
Радары TruCAM работают параллельно с автоматической фиксацией превышения скорости, которую ввели с 1 июня. Пока – только в Киеве и области. Нацполиция уже зафиксировала 35 тысяч нарушений за две недели.
Новые участки, где будут использовать приборы, обозначены на карте красным цветом.
Полиция использует TruCAM по следующему алгоритму:
- публикуется карта с нанесением участков использования;
- расположены предупредительные знаки;
- стоит служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.