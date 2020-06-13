Поліція збільшить кількість радарів TruCAM на дорогах: карта розташування
Поліція збільшила кількість радарів TruCAM на дорогах з 12 червня. Патрульні вимірюватимуть швидкість ще на 24-х ділянках.
Всього ж трас, де фіксують перевищення швидкості, нині 209. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Цікаво 10 днів роботи системи фотовідеофіксації порушень ПДР: які рекорди були встановлені
Патрульні опублікували карту, де позначені такі місця. На дорогах також встановили відповідні знаки, які попереджають водіїв про відеофіксацію порушень.
Радари TruCAM працюють паралельно з автоматичною фіксацією перевищення швидкості, яку запровадили з 1 червня. Поки що – лише в Києві та області. Нацполіція вже зафіксувала 35 тисяч порушень за два тижні.
Нові ділянки, ду будуть використовувати прилади, позначені на карті червоним кольором.
Поліція використовує TruCAM за наступним алгоритмом:
- публікується карта, з нанесенням ділянок використання;
- розташовані попереджувальні знаки;
- стоїть службовий автомобіль з увімкненими проблисковими маячками.