Поліція збільшила кількість радарів TruCAM на дорогах з 12 червня. Патрульні вимірюватимуть швидкість ще на 24-х ділянках.

Всього ж трас, де фіксують перевищення швидкості, нині 209. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Патрульні опублікували карту, де позначені такі місця. На дорогах також встановили відповідні знаки, які попереджають водіїв про відеофіксацію порушень.

Радари TruCAM працюють паралельно з автоматичною фіксацією перевищення швидкості, яку запровадили з 1 червня. Поки що – лише в Києві та області. Нацполіція вже зафіксувала 35 тисяч порушень за два тижні.

Нові ділянки, ду будуть використовувати прилади, позначені на карті червоним кольором. Поліція використовує TruCAM за наступним алгоритмом: публікується карта, з нанесенням ділянок використання;

розташовані попереджувальні знаки;

стоїть службовий автомобіль з увімкненими проблисковими маячками.