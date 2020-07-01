За 30 днів роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення. З них водії вже сплатили 219 тисяч 40 штрафів за перевищення швидкості.

Як змінилася поведінка водіїв

Водії стають більш дисциплінованими не тільки в місцях, де встановлені відеокамери, а й в цілому на всіх дорогах України. Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко за результатами першого місяця роботи системи автофіксації порушень ПДР.

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Статистика порушень за 30 червня

Зокрема, кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості за 30 червня знизилася в порівнянні з першим днем ​​роботи системи від 57 880 випадків до 13 325 або більше ніж в 4 рази.

Це означає, що ймовірність дорожньо-транспортних пригод також значно знижується в цілому по країні,

– зауважив Геращенко.



Зафіксовані в автоматичному режимі порушення ПДР за червень / Інфографіка з фейсбук-сторінки Геращенка

Скільки грошей отримала держава і на що їх витратять

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшло 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень. Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".

Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.

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Які штрафи за перевищення швидкості

255 гривень – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.

510 гривень – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Дізнатися про штраф можна через смс, додаток "ДІЯ", електронну пошту, на сайті МВС або повідомлення доставить листоноша. Ще варіант – від прикордонників, коли покидатимете Україну. Постанову можна оскаржити в суді впродовж 10 днів. Спосіб оплати – на ваш вибір.