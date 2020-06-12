Від початку літа на Київщині та у столиці запрацювали камери фіксації порушень ПДР. Вже за декілька днів знайшлися "винахідники", які почали стирати, замальовувати чи перекривати номерні знаки, аби уникнути штрафів.

Навіть якщо вдасться прикрити символи автономера і камера не зможе розпізнати знак, відповідальність за порушення все одно наступить Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Ловити таких "винахідників" будуть патрулі на дорогах, які штрафуватимуть водіїв. Олексій Білошицький навів декілька прикладів порушників, які вже отримали свої покарання.



Замальовування частини номерів білою фарбою



Ще один "винахідник" з білою фарбою



Прикривання номерів темною сіткою

Який штраф за це передбачений?

За експлуатацію транспортного засобу без номерного знака, чи зі знаком прикритим якимись предметами, замальованими символами, неосвітленим чи забрудненим передбачений штраф.

якщо таке сталося вперше – штраф у розмірі 170 гривень.

за повторне порушення — штраф 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.



Де розташовані камери на Київщині / Інфографіка 24 каналу