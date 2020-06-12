С начала лета на Киевщине и в столице заработали камеры фиксации нарушений ПДД. Уже за несколько дней нашлись "изобретатели", которые начали стирать, зарисовывать или перекрывать номерные знаки, чтобы избежать штрафов.

Даже если удастся прикрыть символы автономера и камера не сможет распознать знак, ответственность за нарушение все равно наступит. Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Ловить таких "изобретателей" будут патрули на дорогах, которые будут штрафовать водителей. Алексей Белошицкий привел несколько примеров нарушителей, которые уже получили свои наказания.



Закрашивание части номеров белой краской



Еще один "изобретатель" с белой краской



Прикрытие номеров темной сеткой

Какой штраф за это предусмотрен?

За эксплуатацию транспортного средства без номерного знака или со знаком, прикрытым какими-то предметами, закрашенными символами, неосвещенным или загрязненным – предусмотрен штраф.

если такое случилось впервые – штраф в размере 170 гривен.

за повторное нарушение — штраф 255 гривен или общественные работы и оплатное изъятие транспортного средства или без такого.



Где расположены камеры на Киевщине / Инфографика 24 канала