В компании отмечают, что строительство имеет все разрешительные документы и о нем проинформировано ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении на фейсбук-странице компании.

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Компания отреагировала на обвинения активистов

"В сети распространяется ложная информация относительно будущего офисно-гостиничного комплекса с апартаментами, возведение которого запланировано на земельных участках на ул.Крещатик и ул.Михаила Грушевского. Во избежание дальнейших манипуляций по этому поводу, предоставляем объяснения относительно вышеуказанного проекта. В проекте KAN Development максимально допустимая высота – 34 метра. Не этажи. Информируем о наличии всех разрешительных документов, а также о том, что проект строительства предусматривает возведение здания в уровень с существующей застройкой. Инвестором строительства является ООО "Грааль", а не одиозные политические лица, фамилии которых пытаются привязать активисты", – написали в заявлении KAN Development.

В компании отмечают, что будущий объект не будет "небоскребом". В Едином государственном реестре электронной системы в сфере строительства указано, что предельно допустимая высотность – 34 метра, что соответствует предельной высоте зданий, с которыми граничит будущий объект.

Фото якобы будущего проекта, размещенного активистами в сети – к счастью, только фотошоп,

– отметили в KAN Development.

"О будущем строительстве проинформировано ЮНЕСКО", – KAN Development

"Нами полностью выдержаны все ограничения, которые накладывает буферная зона ЮНЕСКО и сама процедура информирования ЮНЕСКО, учитывая нахождение объекта в буферной зоне ЮНЕСКО. Будущий объект учитывает все параметры существующей исторической застройки и спроектирован как его гармоничная часть", – говорится в заявлении.

Также KAN Development сообщила имена бенефициаров компании-инвестора.

Инвестором строительства является ООО "Грааль". Бенефициары компании – Игорь Никонов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) и Олег Гавриляк, а не одиозные политические лица, фамилии которых пытаются привязать активисты,

– отмечают в компании.

KAN Development обратилась к активистам не вводить в заблуждение громаду Киева.

"Призываем активистов, урбанистов и других общественных деятелей к внимательному изучению информации перед ее распространением! Просим не вводить в заблуждение громаду города, даже если этот процесс поднимает узнаваемость авторов в соцсетях", – призывают в KAN Development.

Компания также показала визуализацию объекта в проектной стадии и отметила, что главная улица столицы должна демонстрировать финансовый успех и потенциал страны.



Как будет выглядеть здание / Фото KAN Development