У компанії зазначають, що будівництво має всі дозвільні документи й про нього поінформовано ЮНЕСКО. Про це йдеться у заяві на фейсбук-сторінці компанії.

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Компанія відреагувала на звинувачення активістів

"В мережі шириться неправдива інформація щодо майбутнього офісно-готельного комплексу з апартаментами, зведення якого заплановано на земельних ділянках на вул.Хрещатик та вул.Михайла Грушевського. Щоб уникнути подальших маніпуляцій з цього приводу, надаємо пояснення стосовно вищевказаного проєкту. В проєкті KAN Development максимально допустима висота – 34 метри. Не поверхи. Інформуємо про наявність усіх дозвільних документів, а також про те, що проєкт будівництва передбачає зведення будівлі в рівень з існуючою забудовою. Інвестором будівництва є ТОВ "Грааль", а не одіозні політичні особи, прізвища яких намагаються прив'язати активісти", – написали у заяві KAN Development.

В компанії наголошують, що майбутній об'єкт не буде "хмарочосом". У Єдиному державному реєстрі електронної системи у сфері будівництва зазначено, що гранично допустима висотність – 34 метри, що відповідає граничній висоті будівель, з якими межує майбутній об'єкт.

Фото начебто майбутнього проєкту, розміщеного активістами в мережі – на щастя, лише фотошоп,

– наголосили в KAN Development.

"Про майбутнє будівництво поінформовано ЮНЕСКО", – KAN Development

"Нами повністю витримані всі обмеження, які накладає буферна зона ЮНЕСКО та сама процедура інформування ЮНЕСКО, зважаючи на знаходження об'єкта в буферній зоні ЮНЕСКО. Майбутній об'єкт враховує всі параметри існуючої історичної забудови та спроєктований як його гармонійна частина", – йдеться у заяві.

Також KAN Development повідомила імена бенефіціарів компанії-інвестора.

Інвестором будівництва є ТОВ "Грааль". Бенефіціари компанії – Ігор Ніконов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) і Олег Гавриляк, а не одіозні політичні особи, прізвища яких намагаються прив'язати активісти,

– зазначають у компанії.

KAN Development звернулася до активістів не вводити в оману громаду Києва.

"Закликаємо активістів, урбаністів та інших громадських діячів до уважного вивчення інформації перед її поширенням! Просимо не вводити в оману громаду міста, навіть, якщо цей процес піднімає впізнаваність авторів у соцмережах", – закликають у KAN Development.

Компанія також показала візуалізацію об'єкта в проєктній стадії й наголосила, що головна вулиця столиці повинна демонструвати фінансовий успіх та потенціал країни.



Як виглядатиме будівля / Фото KAN Development