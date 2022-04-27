Канада хочет передавать изъятые российские активы на восстановление Украины

Многие западные страны заморозили активы России после того, как эта страна начала войну против Украины. Теперь Канада хочет их продать, а вырученные средства направить на восстановление Украины.

В Канаде планируют внести изменения в закон о санкциях, который позволит реализовывать арестованные активы, попавшие под санкции. А вырученные средства использовать в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства от войны. В этом случае речь идет о российских активах, которые используются для восстановления Украины.

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Соответствующие изменения в закон предложила сенатор Ратна Омидвар.

"Слишком долго коррумпированные иностранные чиновники действовали безнаказанно. Нам нужно привлечь этих жестоких лидеров к ответственности", – заявила Ратна Омидвар.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддерживает такие изменения. И заявила, что правительство изменит закон о санкциях.

"Сегодня мы ищем возможности не только арестовать, но и разрешить конфискацию активов лиц и организаций, подвергнутых санкциям, и разрешить нам выплатить компенсацию жертвам посредством доходов", – заявила Жоли.

По ее словам, санкции уже рушат экономику России и истощают ресурсы российского диктатора Владимира Путина. Поэтому Канада будет и дальше оказывать максимальное давление на кремлевский режим, чтобы продолжение войны для России обходилось все дороже.

Посольство Украины в Канаде поддержало такую инициативу и призвало канадские власти принять этот законопроект.

"Мы считаем абсолютно справедливым, что российское государственное имущество или неправомерно нажитые активы российских олигархов должны стать частью возмещения со стороны государства-агрессора жертве агрессии. Приняв этот законопроект, Канада продемонстрирует лидерство и может стать примером для подражания другим и показать, что российский клептократический коррупционный режим полностью заплатит за свои преступления против Украины", – говорится в заявлении украинского посольства.