Канада пересмотрит визовый режим с Украиной. Сейчас есть возможность для либерализации данного режима, и над этим в Канаде собираются поработать.

Об этом во время телефонного разговора договорились президент Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо, передает Офис Президента. Ранее об этом уже шла речь Украина и Канада готовятся к упрощенному визовому режиму: детали О чем договорились Канада и Украина в отношении визового режима: Президент Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

Он предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

В частности, Зеленский предложил уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога.

Упрощения могут начать с отдельных категорий граждан, например: с молодежи, студентов.

Теперь Украина ожидает прибытия группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.

В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим, и над этим надо работать. Радий, що @JustinTrudeau погоджується, що нам треба працювати над переглядом візового режиму для України для його спрощення. Джастіне, був радий чути. Що менше перешкод між нашими людьми, то міцніша дружба між та pic.twitter.com/WH4lW0g1J2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2020 О чем еще поговорили Зеленский и Трюдо: О больных COVID-19 женах: глава канадского правительства передал слова поддержки Елене Зеленской, которая заболела коронавирусом, как в свое время Софи Трюдо.

Лидеры также обсудили меры обеих стран с целью противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине.