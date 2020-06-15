Канада может упростить визовый режим для Украины: подробности разговора Зеленского и Трюдо
Канада пересмотрит визовый режим с Украиной. Сейчас есть возможность для либерализации данного режима, и над этим в Канаде собираются поработать.
Об этом во время телефонного разговора договорились президент Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо, передает Офис Президента.
Ранее об этом уже шла речь Украина и Канада готовятся к упрощенному визовому режиму: детали
О чем договорились Канада и Украина в отношении визового режима:
- Президент Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.
- Он предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.
- В частности, Зеленский предложил уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога.
- Упрощения могут начать с отдельных категорий граждан, например: с молодежи, студентов.
- Теперь Украина ожидает прибытия группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.
- В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим, и над этим надо работать.
О чем еще поговорили Зеленский и Трюдо:
- О больных COVID-19 женах: глава канадского правительства передал слова поддержки Елене Зеленской, которая заболела коронавирусом, как в свое время Софи Трюдо.
- Лидеры также обсудили меры обеих стран с целью противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.
- Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине.