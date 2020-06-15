Канада може спростити візовий режим для України: подробиці розмови Зеленського і Трюдо
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Канада перегляне візовий режим з Україною. Наразі є можливість для лібералізації цього режиму і над цим у Канаді збираються попрацювати.
Про це під час телефонної розмови домовилися президент Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо, передає Офіс Президента.
Раніше про це вже йшлося Україна та Канада готуються до спрощеного візового режиму: деталі
- Президент Зеленський висловив сподівання на досягнення прогресу в процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.
- Він запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.
- Зокрема, Зеленський запропонував вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу.
- Спрощення можуть розпочати з окремих категорій громадян, наприклад: з молоді, студентів.
- Тепер Україна очікує на прибуття групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади.
- У відповідь Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію з коронавірусом, зараз є можливість переглянути візовий режим і над цим треба працювати.
Про що ще поговорили Зеленський і Трюдо:
- Про хворих на COVID-19 дружин: очільник канадського уряду переказав слова підтримки Олені Зеленській, яка захворіла на коронавірус, як свого часу Софі Трюдо.
- Лідери також обговорили заходи обох країн з метою протидії коронавірусу та можливості співпраці для подолання пандемії.
- Зеленський подякував за гуманітарну допомогу Канади для протидії захворюванню в Україні.