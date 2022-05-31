Канада предоставит Украине еще 800 миллионов долларов: очередная помощь будет и от ЕС

Украина получит важную финансовую помощь от международных партнёров. Канада передаст 800 миллионов долларов. Будет помощь и от Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина, передает 24 канал. За последние три месяца Украина уже получила от международных партнеров более 7 млрд долларов финансовой помощи. Чиновники ежедневно ведут переговоры, чтобы объемы и дальше росли.

Важно Те люди, которые говорили: война пройдет очень быстро – говорили опасную вещь, – Данилов

От Канады – 800 миллионов долларов, от ЕС – 330 миллионов евро

Сегодня Кабмин должен утвердить условия помощи от правительства Канады почти на 800 миллионов долларов. Это действительно большая сумма, учитывая, что они уже предоставляли Украине около 400 миллионов долларов. Денис Шмигаль подчеркивает, что это действительно важные средства.

Совместные проекты развиваются и с Евросоюзом. Кабмин собирается утвердить новое соглашение с ЕС, по которому Украина получит 330 миллионов евро . Все эти средства пойдут в поддержку экономики, получившей новые вызовы в условиях военной агрессии России.

Денис Шмигаль также поблагодарил европейских партнеров, что они ввели частичное эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Кремль будет терять от 10 до 25 миллиардов долларов ежегодно . Эти средства Россия могла потратить на финансирование войны против Украины.

Оружие, деньги и санкции. По этим трем стратегическим направлениям имеем хороший прогресс на этой неделе. Делаем все, чтобы приблизить победу. Несмотря на невероятные вызовы, Украина обязательно победит. Слава Украине! – подчеркнул премьер – министр Денис Шмигаль.

Какие продукты могут подорожать в следующие месяцы: мнения эксперта

Как сообщил 24 каналу почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич, в июне – июле может подорожать цена на сахар – от 20 – 30% или больше. Этот прогноз он делает на основе посевной и ситуации на полях с сахарной свеклой.

Кроме того, может быть незначительный рост цен на хлеб. Но эксперт подчеркивает, что огромного удорожания не будет.

Аграрий уверен, что в Украине не будут исчезать продукты с продуктовых полок. Иногда сезонно могут подниматься цены на овощи и ягоды.

Ранее директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой утверждал, что в Украине вырастет цена этой крупы. Ранее Украина закупала 50% гречихи из России. Сейчас, разумеется, этот рынок отрезан, а достаточных запасов пока нет. Потому цена на гречку может возрасти до 100 гривен.

Не пропустите – Данилов: "Победа будет тогда, когда отобьем Крым": смотрите видео