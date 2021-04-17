Работу канадских инструкторов в Украине прекратили из-за вспышки коронавируса. Пока не сообщают, сколько именно военных подхватили COVID-19.

Вспышка COVID-19 среди канадцев Инфицированные инструкторы находятся на самоизоляции. Соответствующую информацию изданию подтвердили в Министерстве обороны Канады. Интересно Не числом, а умением: сравнение военной мощи Украины и России Обычные меры по развитию способности сил безопасности временно сокращены или приостановлены в местах обучения, как мера защиты с целью остановить распространение вируса,

– заявила капитан Алексия Кроайзер. Военные, которые уже получили положительный результат ПЦР, находятся на самоизоляции. Все остальные отбывают карантин. Обратите внимание! К учебной миссии привлекли около 200 канадских военнослужащих. Они разбросаны в разных местах Центральной и Западной Украины. Основная часть контингента находится на Яворовском полигоне. Главное о коронавирусе в Украине За сутки 16 апреля коронавирусом заразились почти 15 тысяч человек. Кроме того, 440 больных умерли, а 9 736 – выздоровели.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области, Киеве и Одесской области.

В течение суток прививки сделали 13 044 лицам. Вторую дозу вакцины пока получили только 5 человек.

17 апреля в Украине стартовала вакцинация работников органов Министерства внутренних дел.