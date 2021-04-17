Канада приостановила работу военной миссии в Украине из-за вспышки COVID-19
Работу канадских инструкторов в Украине прекратили из-за вспышки коронавируса. Пока не сообщают, сколько именно военных подхватили COVID-19.
Источник:CBC
Вспышка COVID-19 среди канадцев
Инфицированные инструкторы находятся на самоизоляции. Соответствующую информацию изданию подтвердили в Министерстве обороны Канады.
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Обычные меры по развитию способности сил безопасности временно сокращены или приостановлены в местах обучения, как мера защиты с целью остановить распространение вируса,
– заявила капитан Алексия Кроайзер.
Военные, которые уже получили положительный результат ПЦР, находятся на самоизоляции. Все остальные отбывают карантин.
Главное о коронавирусе в Украине
- За сутки 16 апреля коронавирусом заразились почти 15 тысяч человек. Кроме того, 440 больных умерли, а 9 736 – выздоровели.
- Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области, Киеве и Одесской области.
- В течение суток прививки сделали 13 044 лицам. Вторую дозу вакцины пока получили только 5 человек.
- 17 апреля в Украине стартовала вакцинация работников органов Министерства внутренних дел.
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