Роботу канадських інструкторів в Україні припинили через спалах коронавірусу. Наразі не повідомляють, скільки саме військових підхопили COVID-19.

Спалах COVID-19 серед канадців Інфіковані інструктори перебувають на самоізоляції. Відповідну інформацію виданню підтвердили у міністерстві оборони Канади. Цікаво Не кількістю, а якістю: порівняння військової могутності України та Росії Звичайні заходи з розбудови спроможності сил безпеки тимчасово скорочені або призупинені в місцях навчання, як міра захисту з метою зупинити розповсюдження вірусу,

– заявила капітан Алексія Кроайзер. Військові, які вже отримали позитивний результат ПЛР тесту, перебувають на самоізоляції. Всі інші відбувають карантин. Зверніть увагу! До навчальної місії залучили близько 200 канадських військовослужбовців. Вони розкидані в різних місцях Центральної та Західної України. Основна частина контингенту перебуває на Яворівському полігоні. Головне про коронавірус в Україні За добу 16 квітня коронавірусом заразилися майже 15 тисяч людей. Крім того, 440 хворих померли, а 9 736 – одужали.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області, Києві та на Одещині.

Впродовж доби щеплення зробили 13 044 особам. Другу дозу вакцини наразі отримали лише 5 людей.

17 квітня в Україні стартувала вакцинація працівників органів Міністерства внутрішніх справ.