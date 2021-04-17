Канада призупинила роботу військової місії в Україні через спалах COVID-19
Роботу канадських інструкторів в Україні припинили через спалах коронавірусу. Наразі не повідомляють, скільки саме військових підхопили COVID-19.
Джерело:CBC
Спалах COVID-19 серед канадців
Інфіковані інструктори перебувають на самоізоляції. Відповідну інформацію виданню підтвердили у міністерстві оборони Канади.
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Звичайні заходи з розбудови спроможності сил безпеки тимчасово скорочені або призупинені в місцях навчання, як міра захисту з метою зупинити розповсюдження вірусу,
– заявила капітан Алексія Кроайзер.
Військові, які вже отримали позитивний результат ПЛР тесту, перебувають на самоізоляції. Всі інші відбувають карантин.
Головне про коронавірус в Україні
- За добу 16 квітня коронавірусом заразилися майже 15 тисяч людей. Крім того, 440 хворих померли, а 9 736 – одужали.
- Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області, Києві та на Одещині.
- Впродовж доби щеплення зробили 13 044 особам. Другу дозу вакцини наразі отримали лише 5 людей.
- 17 квітня в Україні стартувала вакцинація працівників органів Міністерства внутрішніх справ.
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