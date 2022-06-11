Об этом рассказал Владимир Зеленский в традиционном видеообращении. Президент поблагодарил правительство Канады за такое решение.

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Украина получила еще 1,5 миллиарда