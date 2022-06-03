Новая программа поддержки украинских беженцев решила запустить Канада. Об этом сообщил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

К теме Из Украины выехало более 7 миллионов беженцев

Что предполагает новая программа

Теперь украинские беженцы в Канаде смогут претендовать на правительственную финансовую помощь, которая составит 3 тысячи долларов.

Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, продолжается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто должен искать убежище и хочет процветать в новых общинах по всей стране. Эта единовременная финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые покинули так много, чтобы найти безопасность в Канаде,

– сказал Фрейзер.

Каждый взрослый украинский беженец может получить 3 тысяч долларов помощи. Для несовершеннолетних эта сумма составляет 1500 долларов.

Как получить помощь

В министерстве иммиграции Канады объяснили, что для получения этой единовременной помощи нужно иметь счет в канадском банке.

Кроме этого, понадобятся еще и необходимые миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия.

Заявки на получение выплат принимают на специальном онлайн-портале.

Как Канада помогает Украине

Государство, кроме помощи беженцам, также оказывает нашему государству финансовую поддержку и вводит необходимые санкции против России. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказывал, что Украина получит от Канады, по последним данным, 800 миллионов долларов помощи. По словам Шмыгаля, это действительно большая сумма, учитывая, что они уже предоставляли Украине около 400 миллионов долларов. Для нас эти средства очень важны.

Также Канада ввела санкции против 22 россиян. В санкционном списке – бывшая гимнастка и депутат Алина Кабаева. Она может быть любовницей Путина. Также 4 юридических лица России попали под ограничения Канады. Среди тех, против кого ввели санкции – высокопоставленные чиновники российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки.

А в Оттаве, столице Канады, украинцы, прибывшие туда, в рамках программы CUAET, смогут воспользоваться бесплатным проездом всеми видами городского транспорта от OC Transpo. У них есть такая возможность на протяжении шести месяцев.

Канада помогает нам и оружием: смотрите видео