Об этом написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она сейчас находится в Брюсселе – на встрече глав МИД стран НАТО.

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Указание относительно посла России дала глава МИД Канады

Я сказала своему заместителю вызвать посла России и показать ему изображение и подробное описание нападений на Бучу и Ирпень,

– отметила Жоли.

В прошлый раз, когда посол России наведывался в МИД Канады, это было 24 февраля. Именно тогда государство-агрессор напало на Украину. Тогда Жоли непосредственно выразила Олегу Степанову свое осуждение начала войны.

Канада пообещала помочь с расследованием и наказанием

Отметим, что в Оттаве были шокированы зверствами россиян. Канада пообещала содействовать расследованию ужасающих преступлений и привлечению виновных к ответственности. С требованием относительно этого канадские власти уже обратились в Международный уголовный суд.

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