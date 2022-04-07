Про це написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона зараз перебуває у Брюсселі – на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

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Вказівку щодо посла Росії дала глава МЗС Канади

Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь,

– зазначила Жолі.

Минулий раз, коли посол Росії навідувався в МЗС Канади, – це було 24 лютого. Саме тоді держава-агресорка напала на Україну. Тоді Жолі безпосередньо висловила Олег Степанову своє засудження початку війни.

Канада пообіцяла допомогти з розслідуванням та покаранням

Зазначимо, що в Оттаві були шоковані звірствами росіян. Канада пообіцяла сприяти розслідуванню жахливих злочинів та притягненню винних до відповідальності. З вимогою щодо цього канадська влада вже звернулась до Міжнародного кримінального суду.

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