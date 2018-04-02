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Канада хочет отменить безвизовый режим с Румынией: назвhttps://www.facebook.com/Mediaали причину

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В Канаде возникли проблемы из безвизовых с Румынией
В Канаде возникли проблемы из безвизовых с Румынией / Фото из открытых источников

Из-за проблем с "попрошайками" Канада намерена отменить безвизовый режим с Румынией, который заработал полгода назад.

Об этом рассказал министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что Румыния предложила Канаде обсудить эту проблему на уровне руководителей министерств внутренних дел.

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Также Мелешкану подтвердил, что количество румынских граждан, желающих посетить Канаду, значительно возросло после введения безвизового режима.

Добавим, безвизовый режим с Канадой был введен для граждан Румынии после подписания Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой. Он вступил в силу 21 сентября 2017.

Теги: Канада Румыния
Источник: 24 Канал
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