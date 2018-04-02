Канада хоче відмінити безвіз з Румунією: назвали причину
Через проблеми з "жебраками" Канада має намір відмінити безвізовий режим з Румунією, який запрацював півроку тому.
Про це розповів міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що Румунія запропонувала Канаді обговорити цю проблему на рівні керівників міністерств внутрішніх справ.
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Також Мелешкану ствердив, що кількість румунських громадян, які хочуть відвідати Канаду, значно зросла після введення безвізового режиму.
Додамо, безвізовий режим із Канадою був введений для громадян Румунії після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою. Вона набула чинності 21 вересня 2017 року.
Джерело: 24 Канал
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