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      Канада назначила Ларису Галадзу новым послом в Украине: чем она известна

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      Лариса Галадза возглавила посольство Канады в Украине
      Лариса Галадза возглавила посольство Канады в Украине / canada.ca

      Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила о назначении нового посла в Украине. Им стала канадский дипломат Лариса Галадза.

      На этом посту она заменит Романа Ващука, который закончил свою дипломатическую миссию в Украине, сообщает канадский МИД.

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      К слову, Ващук уже успел поздравить свою преемницу и пожелать ей успехов на новой должности. Слова поздравления он оставил в своем твиттере. Поздравили госпожу Галадзу уже и в посольстве Украины в Канаде.

      Лариса Галадза – новый посол Канады в Украине. Поздравляем ее и команду. Работаем и дальше вместе на укрепление украинско-канадских отношений,
      – подчеркнули в посольстве.

      Что известно о Ларисе Галадзе?Лариса Галадза начала свою работу в 1996 году с Министерства обороны Канады. После этого работала в различных государственных структурах.

      В период с 2014 по 2016 годы была генеральным директором по вопросам допуска к гражданству и иммиграции Канады. После этого, в 2016 году, стала генеральным директором Программы операций по поддержанию мира и стабилизации в МИД Канады.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Канада
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