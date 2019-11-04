Канада назначила Ларису Галадзу новым послом в Украине: чем она известна
Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила о назначении нового посла в Украине. Им стала канадский дипломат Лариса Галадза.
На этом посту она заменит Романа Ващука, который закончил свою дипломатическую миссию в Украине, сообщает канадский МИД.
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К слову, Ващук уже успел поздравить свою преемницу и пожелать ей успехов на новой должности. Слова поздравления он оставил в своем твиттере. Поздравили госпожу Галадзу уже и в посольстве Украины в Канаде.
Лариса Галадза – новый посол Канады в Украине. Поздравляем ее и команду. Работаем и дальше вместе на укрепление украинско-канадских отношений,
– подчеркнули в посольстве.
Что известно о Ларисе Галадзе?Лариса Галадза начала свою работу в 1996 году с Министерства обороны Канады. После этого работала в различных государственных структурах.
В период с 2014 по 2016 годы была генеральным директором по вопросам допуска к гражданству и иммиграции Канады. После этого, в 2016 году, стала генеральным директором Программы операций по поддержанию мира и стабилизации в МИД Канады.