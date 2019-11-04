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      Канада призначила Ларису Галадзу новим послом в Україні: чим вона відома

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      Лариса Галадза очолила посольство Канади в Україні
      Лариса Галадза очолила посольство Канади в Україні / canada.ca

      Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд повідомила про призначення нового посла в Україні. Ним стала канадська дипломатка Лариса Галадза.

      На цій посаді вона замінить Романа Ващука, який закінчив свою дипломатичну місію в Україні, повідомляє канадське МЗС.

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      До слова, Ващук вже встиг привітати свою наступницю та побажати їй успіхів на новій посаді. Слова привітання він залишив у своєму твіттері. Привітали пані Галадзу вже і в посольстві України в Канаді.

      Лариса Галадза – новий посол Канади в Україні. Вітаємо її та команду. Працюємо і далі разом на зміцнення українсько-канадських відносин,
      – підкреслили у посольстві.

      Що відомо про Ларису Галадзу?Лариса Галадза розпочала свою роботу у державних структурах у 1996 році з Міністерства оборони Канади. Після цього працювала на різних державних структурах.

      У період з 2014 по 2016 роки була генеральним директором з питань допуску у громадянство та імміграції Канади. Після цього, у 2016 році, стала генеральним директором Програми операцій з підтримки миру і стабілізації в МЗС Канади.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Канада МЗС України
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