Канада призначила Ларису Галадзу новим послом в Україні: чим вона відома

Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд повідомила про призначення нового посла в Україні. Ним стала канадська дипломатка Лариса Галадза.

На цій посаді вона замінить Романа Ващука, який закінчив свою дипломатичну місію в Україні, повідомляє канадське МЗС.

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До слова, Ващук вже встиг привітати свою наступницю та побажати їй успіхів на новій посаді. Слова привітання він залишив у своєму твіттері. Привітали пані Галадзу вже і в посольстві України в Канаді.

Лариса Галадза – новий посол Канади в Україні. Вітаємо її та команду. Працюємо і далі разом на зміцнення українсько-канадських відносин,

– підкреслили у посольстві.

Що відомо про Ларису Галадзу?Лариса Галадза розпочала свою роботу у державних структурах у 1996 році з Міністерства оборони Канади. Після цього працювала на різних державних структурах.



У період з 2014 по 2016 роки була генеральним директором з питань допуску у громадянство та імміграції Канади. Після цього, у 2016 році, стала генеральним директором Програми операцій з підтримки миру і стабілізації в МЗС Канади.

Моя наступниця призначена - Лариса Ґаладза. Успіхів !Announcement of new diplomatic appointments - https://t.co/zt5n17jX52 https://t.co/b1rI1KI7E3 — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) November 4, 2019