Канада опасается космической атаки от России и Китая

Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников. А именно, эти две страны развивают возможности осуществлять технологическую атаку в космосе, говорится во внутренней справке Министерства обороны Канады.

Об этом сообщает The Canadian Press, которое получило доступ к этой справке.

"Технологический прогресс и низкая себестоимость позволяют все большему количеству государств, в том числе противников, создавать проблемы на орбите. Такие страны как Китай и РФ развивают возможности осуществлять технологическую атаку в космосе, отмечается в справке", – говорится в сообщении издания.

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Другие возможные тактики предусматривают прямую энергетическую атаку, создания электронных помех или кибератак, которые способны временно или постоянно вывести спутник из строя,

– добавило издание.

Во внутренней справке Минобороны Канады также отмечается, что эта страна вместе с США и другими союзниками ищет способы быстро осуществлять замену важных спутников, которые повреждены или уничтожены.

Также сообщается, что армия Канады очень зависит от размещенных в космосе средств для выполнения базовых задач. Среди них – навигация, сбор разведывательных данных, наблюдения и коммуникация. Учитывая это, авторы справки Минобороны Канады призывают сполна включить космическую сферу оборонной стратегии государства.

К слову, в июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать "Космические войска".