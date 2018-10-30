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      Канада побоюється космічної атаки від Росії та Китаю

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      Канада побоюється космічної атаки від Росії та Китаю
      Канада побоюється космічної атаки від Росії та Китаю / Колаж 24 канал

      Росія та Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників. А саме, ці дві країни розвивають можливості здійснювати технологічну атаку в космосі, мовиться у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади.

      Про це повідомляє The Canadian Press, яке отримало доступ до цієї довідки.

      "Технологічний прогрес та нижча собівартість дозволяють дедалі більшій кількості держав, у тому числі противників, створювати проблеми на орбіті. Такі країни як Китай і РФ розвивають можливості здійснювати технологічну атаку в космосі, відзначається у довідці", – мовиться у повідомленні видання.

      Читайте також: Росія і Китай невдовзі отримають зброю для космосу, – розвідка Пентагону

      Інші можливі тактики передбачають пряму енергетичну атаку, створення електронних перешкод чи кібератаку, що здатні тимчасово або постійно вивести супутник з ладу,
      – додало видання.

      У внутрішній довідці Міноборони Канади також наголошується, що ця країна разом зі США та іншими союзниками шукає способи швидко здійснювати заміну важливих супутників, які пошкоджені або знищені.

      Також повідомляється, що армія Канади дуже залежить від розміщених у космосі засобів для виконання базових завдань. Серед них – навігація, збір розвідувальних даних, спостереження та комунікація. З огляду на це, автори довідки Міноборони Канади закликають сповна включити космічну сферу до оборонної стратегії держави.

      До слова, у червні президент США Дональд Трамп доручив Пентагону створити "Космічні війська".

      Теги: Новини Росії Новини політики Канада Космос Китай Кібербезпека Хакерська атака
      Джерело: 24 Канал
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