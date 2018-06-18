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Дональд Трамп доручив Пентагону створити "Космічні війська"

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Трамп доручив створити "Космічні війська"
Трамп доручив створити "Космічні війська" / mir24.tv

Президент Сполучених Штатів Америки вважає, що "Космічні війська" будуть окремим проте рівноправним видом у складі збройних сил країни.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що під час виступу на космодрові мису Канаверал президент Сполучених Штатів Америки заявив, що країна є безумовним лідером у космосі і не повинна дозволити Китаю, Росії або іншим країнам випередити себе.

Трамп зауважив, що створення "Космічних військ" проходитиме під наглядом голови Об'єднаного комітету начальників  Джозефа Данфорда.

Трамп також пообіцяв, що незабаром поверне Сполучені Штати на Місяць і досягне Марсу, 
– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Дональд Трамп підписав директиву спрямовану на зменшення кількості супутникового безладу на орбіті планети, оскільки супутниковий трафік зростає.

Додамо, що угода укладена у 1967 році між США, Великою Британією та СССР забороняє виведення на орбіту зброї масового ураження. Це стосується також розгортання воєнних комплексів на природньому супутнику планети – Місяці.

 

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Пентагон Космос
Джерело: 24 Канал
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