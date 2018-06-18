Двоє "людей" Трампа визнали зустрічі з росіянами

Екс-радник Дональда Трампа – Роджер Стоун та екс-співробітник штабу президента Майкл Капуто – зізналися, що зустрічалися з росіянином, який запропонував надати компрометуючі матеріали на Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Стоун розповів, що зустріч відбулася у травні 2016 роки. За компромат росіянин просив у нього 2 мільйони доларів.

За словами Стоуна, пропозицію він відхилив.

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За інформацією ЗМІ, мовиться про росіянина Генрі Грінберга, а зустріч відбулася на прохання Майкла Капуто.

Нагадаємо, спецслужби США знайшли докази зламу бази даних семи штатів російськими хакерами напередодні виборів в Америці у 2016 році.



Президент США Дональд Трамп заявив, що під час виборів до Конресу у 2018-му США не дозволять Росії втрутитися в гонку та дадуть сильну відповідь на зазіхання Кремля.