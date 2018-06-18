Двое "людей" Трампа признали встречи с россиянами

Экс-советник Дональда Трампа – Роджер Стоун и экс-сотрудник штаба президента Майкл Капуто – признались, что встречались с россиянином, который предложил предоставить компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Стоун рассказал, что встреча состоялась в мае 2016 года. За компромат россиянин просил у него 2 миллиона долларов.

По словам Стоуна, предложение он отклонил.

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По информации СМИ, говорится о россиянине Генри Гринберге, а встреча состоялась по просьбе Майкла Капуто.

Напомним, спецслужбы США нашли доказательства взлома базы данных семи штатов российскими хакерами накануне выборов в Америке в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время выборов в Конресс в 2018-м США не позволят России вмешаться в гонку и дадут сильный ответ на посягательства Кремля.