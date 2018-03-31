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Канада отреагировала на громкие действия Кремля в отношении своих дипломатов

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В Канаде считают выдворение их дипломатов Кремлем неоправданным
В Канаде считают выдворение их дипломатов Кремлем неоправданным / Фото из открытых источников

Канада гордится своей согласованной с международным сообществом реакцией на отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипача. Также официальная Оттава считает действия Кремля касаемо их дипломатов неоправданными.

Соответствующее заявление МИД страны опубликовало в своем Twitter.

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"Канада гордится, что является частью коллективного ответа 29 государств на применение химического оружия в Солсбери, – пренебрежительного, злобного и безрассудного нарушения, основанного на правилах порядка", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в канадском внешнеполитическом министерстве подчеркнули, что считают решение Кремля о выдворении 4 канадских дипломатов "неоправданным".

"Канада сожалеет о неоправданном выдворении 4 канадских дипломатов. Мы постараемся сделать их отъезд максимально легким", – отметили в МЗС Канады.

Добавим, что 30 марта МИД России вызвал посла Канады в Москве Джона Кура и объявило ему о том, что 4 сотрудника дипмиссии должны покинуть Федерацию.

Напомним Россия прибегла к высылке дипломатов со своей территории в качестве ответного шага на аналогичный поступок остальных стран. Всего 30 государств и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов из-за причастности России к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Теги: Новости России Новости политики Канада Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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