Канада відреагувала на гучні дії Кремля щодо своїх дипломатів

Канада пишається своєю узгодженою із міжнародною спільнотою реакцією на отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Також офіційна Оттава вважає дії Кремля щодо їхніх дипломатів невиправданими.

Відповідну заяву МЗС країни опублікувало у своєму Twitter.

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"Канада пишається, що є частиною колективної відповіді 29 держав на застосування хімічної зброї у Солсбері, – зневажливого, злісного та безрозсудливого порушення заснованого на правилах порядку", – зауважили у відомстві.

Крім того, у канадському зовнішньополітичному міністерстві підкреслили, що вважають рішення Кремля про видворення 4 канадських дипломатів "невиправданим".

"Канада шкодує щодо невиправданого видворення 4 канадських дипломатів. Ми намагатимемося зробити їхній від’їзд максимально легким", – зазначили дипломати.

Додамо, що 30 березня МЗС Росії викликало посла Канади у Москві Джона Кура та оголосило йому про те, що 4 співробітники дипмісії повинні покинути цю Федерацію.

Canada is proud to be part of a collective response of 29 nations addressing the #Salisbury nerve agent attack, a despicable, heinous and reckless violation of the rules-based order. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) March 30, 2018