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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Канада відреагувала на гучні дії Кремля щодо своїх дипломатів

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У Канаді вважають видворення їхніх дипломатів Кремлем невиправданим
У Канаді вважають видворення їхніх дипломатів Кремлем невиправданим / Фото з відкритих джерел

Канада пишається своєю узгодженою із міжнародною спільнотою реакцією на отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Також офіційна Оттава вважає дії Кремля щодо їхніх дипломатів невиправданими.

Відповідну заяву МЗС країни опублікувало у своєму Twitter.

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"Канада пишається, що є частиною колективної відповіді 29 держав на застосування хімічної зброї у Солсбері, – зневажливого, злісного та безрозсудливого порушення заснованого на правилах порядку", – зауважили у відомстві.

Крім того, у канадському зовнішньополітичному міністерстві підкреслили, що вважають рішення Кремля про видворення 4 канадських дипломатів "невиправданим".

"Канада шкодує щодо невиправданого видворення 4 канадських дипломатів. Ми намагатимемося зробити їхній від’їзд максимально легким", – зазначили дипломати.

Додамо, що 30 березня МЗС Росії викликало посла Канади у Москві Джона Кура та оголосило йому про те, що 4 співробітники дипмісії повинні покинути цю Федерацію.

Нагадаємо, Росія вдалася до висилки дипломатів зі своєї території як крок у відповідь на аналогічний вчинок решти країн. Загалом 30 держав та НАТО заявили про видворення російських дипломатів через причетність Росії до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Видворення російських дипломатів Новини Росії Канада Новини політики
Джерело: 24 Канал
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