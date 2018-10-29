Канада приняла у себя 117 участников организации "Белые каски"

По меньшей мере 117 членов организации "Белые каски" и их семьи прибыли в Канаду на прошлой неделе.

Об этом сообщил телеканал CBC News.

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Отмечается, что в МИД Иордании сообщили о том, что около 300 членов организации "Белые каски", действующий в Сирии, покинули Иорданию, где временно находились, чтобы переселиться в западные страны.

По данным телеканала, группа из семи семей прибыла во вторник в Международный аэропорт Торонто имени Лестера Пирсона.

Телеканал добавляет, что прибывшие будут проживать в четырех провинциях страны: Британской Колумбии, Саскачеване, Онтарио и Новой Шотландии.

В июле 2018 на официальную просьбу США, Канады и европейских стран Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями. Тогда во время ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Кто такие "белые шлемы"?Неправительственная волонтерская организация, которая действует в Сирии на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Получила широкую известность и поддержку на Западе. Декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. Сейчас насчитывает более 3000 участников.



По состоянию на июль 2018 волонтерами были спасены более чем 114 000 жизней. Во время спасательных операций погибли 204 добровольца.