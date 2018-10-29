Канада прийняла у себе 117 учасників організації "Білі шоломи"

Щонайменше 117 членів організації "Білі шоломи" і їх сім'ї прибули до Канади на минулому тижні.

Про це повідомив телеканал CBC News.

Читайте також: Ізраїль наніс авіаудар по Сектору Гази: загинули троє палестинських підлітків

Зазначається, що у МЗС Йорданії повідомили про те, що близько 300 членів організації "Білі шоломи", що діє у Сирії, покинули Йорданію, де тимчасово перебували, щоб переселитися в західні країни.

За даними телеканалу, велика група з семи сімей прибула у вівторок в Міжнародний аеропорт Торонто імені Лестера Пірсона.

Телеканал додає, що прибулі проживатимуть в чотирьох провінціях країни: Британській Колумбії, Саскачевані, Онтаріо і Новій Шотландії.

У липні 2018 року на офіційне прохання США, Канади та європейських країн Ізраїль евакуював з Сирії активістів "Білих касок" разом з їх сім'ями. Тоді під час нічної операції приблизно 800 чоловік були вивезені через Ізраїль до Йорданії.

Хто такі "Білі шоломи"?Неурядова волонтерська організація, яка діє у Сирії на територіях, підконтрольних сирійській опозиції. Отримала широку популярність і підтримку на Заході. Декларувала своєю метою порятунок мирного населення в зонах бойових дій, але звинувачується сирійською владою у зв'язках з екстремістами і веденні ворожої пропагандистської діяльності. Наразі налічує понад 3000 учасників.



Станом на липень 2018 року волонтерами було врятовано більш ніж 114 тисяч життів. Під час рятівних операцій загинули 204 добровольці.