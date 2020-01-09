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      Канада также присоединится к расследованию авиакатастрофы в Иране

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      Трюдо: Канада присоединится к расследованию авиакатастрофы МАУ в Иране / britannica.com

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что правительство государства будет тесно сотрудничать с партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование авиакатастрофы в Иране. Ведь у граждан Канады есть много вопросов, на которые они заслуживают знать ответы.

      На борту находились 63 гражданина Канады. Все эти люди не вернутся домой к своим родным, друзьям и близким, отметил Джастин Трюдо во время своего брифинга. Об этом сообщает канадское издание Macleans.

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      Новоиспеченная пара, семья из четырех человек, мама и две ее дочки, яркие студенты и преданные преподаватели – у всех было столько потенциала, столько жизни впереди. От имени всех канадцев хочу выразить глубочайшие соболезнования тем, кто скорбит после потери любимого человека,
      – сказал канадский премьер.

      По его словам, глава канадского МИД Франсуа-Филлип Шампань проведет беседу с иранским коллегой, в которой будет говорить о необходимости тщательного расследования деталей авиакатастрофы.

      "Недавно в Торонто приземлился самолет из Киева. На нем не хватало 138 пассажиров – все они должны были совершить пересадку в Киеве, куда летели из Тегерана", – рассказал Трюдо.

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      Он отметил, что для канадского правительства приоритетом остается безопасность своих граждан будь то в пределах собственного государства или за рубежом. В то же время он пообещал, что канадские власти и все граждане поддержат родственников погибших в авиакатастрофе.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      На борту были 167 пассажиров (среди них 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Также в самолете находились 63 гражданина Канады. Все они погибли.

      авіакатастрофа в Ірані, МАУ, український літак
      Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Иран Канада авиация Джастин Трюдо Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики
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