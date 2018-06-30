Канада вводит пошлины на товары из США

Канада с 1 июля введет в действие пошлины на большое количество товаров из США общей стоимостью более 16 миллиардов долларов.

Об этом информирует "Укринформ".

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"Сегодня правительство Канады объявляет о непосредственном, взвешеннум и пропорциональныом ответе на введенные США пошлины на канадский алюминий и сталь. Ответ заключается в введении взаимных пошлин на 16,6 млрд долл. импорта стали, алюминия и другой продукции из Соединенных Штатов Америки. Указанные пошлины вступят в силу 1 июля этого года", – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Канада продолжает работать над полной отменой этих неоправданных и незаконных американских пошлин.

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"Введенные США пошлины на канадскую сталь и алюминий являются протекционистскими и незаконными в соответствии с правилами ВТО и НАФТА - тех же правил, что США помогли установить. Мы с грустью принимаем эти контрмеры, но действия США не оставляют Канаде другого выбора, как защищать свои предприятия и рабочих, и мы решительно будем делать это", – подчеркнула министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Она сказала, что настоящим урегулированием этого досадного и беспрецедентного спора может стать отмена Штатами своих пошлин на наш алюминий и нашу сталь.

В то же время официальная Оттава пообещала выделить 2 миллиарда долларов на различные программы поддержки канадских сталеваров.