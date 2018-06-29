Наказание за многоженство: в Канаде мужчину осудили за брак с 24 женщинами
Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору за пребывания в браке с 24 женщинами.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Верховный суд приговорил его к 6-месячному домашнему аресту и 150 часам общественных работ. Однако он сможет ходить на работу и в случае необходимости обращаться к врачу.
Кроме этого его зятя Джеймса Олера также признали виновным в многоженстве, ведь тот находился в браке с 5 женщинами. Суд избрал аналогичную меру пресечения, однако только на 3 месяца и 75 часов общественных работ.
Еще в июле 2017 года Блэкмора признали виновным за черезмерное количество жен и 149 детей.
Блэкмор имеет 145 детей от разных жен
Как отмечается, оба мужчины проживали в изолированной религиозной общине на юго-востоке провинции и не отрицали своих многочисленных браков.
Кроме этого осужденные обязаны в течение года регулярно отмечаться в полицейском участке. Судья Верховного суда отметила, что, вынесла такой приговор несмотря на то, что оба мужчины "трудолюбивые и в остальном соблюдают закон", но не могла их помиловать, поскольку некоторые из жен были несовершеннолетние на момент заключения брака.