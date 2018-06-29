Наказание за многоженство: в Канаде мужчину осудили за брак с 24 женщинами

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору за пребывания в браке с 24 женщинами.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также: Канадского премьера Трюдо оштрафовали на 100 долларов за солнцезащитные очки

Верховный суд приговорил его к 6-месячному домашнему аресту и 150 часам общественных работ. Однако он сможет ходить на работу и в случае необходимости обращаться к врачу.

Polygamy trial set to begin for Winston Blackmore, accused of marrying 24 times in 25 years https://t.co/htfECBYjDB — The Fifth Estate (@cbcfifth) 18 квітня 2017 р.

Кроме этого его зятя Джеймса Олера также признали виновным в многоженстве, ведь тот находился в браке с 5 женщинами. Суд избрал аналогичную меру пресечения, однако только на 3 месяца и 75 часов общественных работ.

Еще в июле 2017 года Блэкмора признали виновным за черезмерное количество жен и 149 детей.



Блэкмор имеет 145 детей от разных жен

Как отмечается, оба мужчины проживали в изолированной религиозной общине на юго-востоке провинции и не отрицали своих многочисленных браков.

Polygamy trial set to begin for Winston Blackmore, accused of marrying 24 times in 25 years https://t.co/htfECBYjDB — The Fifth Estate (@cbcfifth) 18 квітня 2017 р.

Кроме этого осужденные обязаны в течение года регулярно отмечаться в полицейском участке. Судья Верховного суда отметила, что, вынесла такой приговор несмотря на то, что оба мужчины "трудолюбивые и в остальном соблюдают закон", но не могла их помиловать, поскольку некоторые из жен были несовершеннолетние на момент заключения брака.