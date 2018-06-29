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Покарання за багатоженство: у Канаді чоловіка засудили за шлюб зі 24 дружинами

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У Канаді чоловіка засудили за шлюб зі 24 дружинами
У Канаді чоловіка засудили за шлюб зі 24 дружинами / Фото з відкритих джерел

Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія виніс вирок 61-річному Вінстону Блекмору через перебування у шлюбі з 24 дружинами.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Верховний суд виніс покарання до 6-місячного домашнього арешту та 150 годин громадських робіт. Однак він зможе ходити на роботу і в разі потреби звертатися до лікаря.  

Крім цього його зятя Джеймса Олер також визнали винним багатоженстві, адже той перебував у шлюбі з 5 жінками. Суд обрав аналогічний запобіжний захід, проте тільки на 3 місяці і 75 годин громадських робіт.

Ще в липні 2017 року Блекмора визнали винним за надмірну кількість дружин та 149 дітей.

У Канаді чоловіка засудили за шлюб зі 24 дружинами
Блекмора має 145 дітей від різних дружин

Як зазначається, обоє чоловіків проживали у ізольованій релігійній громаді на південному сході провінції та не заперечували своїх численних шлюбів. 

Окрім цього засуджені зобов’язані упродовж року регулярно відмічатися у поліцейському відділку. Суддя Верховного суду наголосила, що, винесла такий вироки попри те, що обидва чоловіки "працьовиті і в іншому дотримуються закону", але не могла їх помилувати, оскільки деякі з дружин були неповнолітні на момент укладення шлюбу.

Теги: Канада Судді Діти Законодавство
Джерело: 24 Канал
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