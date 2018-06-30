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Канада вводить мита на товари з США

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Канада вводить мита на товари з США
Канада вводить мита на товари з США / glavcom.ua/news

Канада з 1 липня введе у дію мита на велику кількість товарів із США загальною вартістю у понад 16 мільярдів доларів.

Про це інформує "Укрінформ".

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"Сьогодні уряд Канади оголошує про безпосередню, зважену та пропорційну відповідь на запроваджені США мита на канадський алюміній і сталь. Відповідь полягає у введені взаємних мит на 16,6 млрд дол. імпорту сталі, алюмінію й іншої продукції зі Сполучених Штатів Америки. Вказані мита набудуть чинності 1 липня цього року", – зазначили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Канада продовжує працювати над повним скасуванням цих невиправданих та незаконних американських мит.

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"Запроваджені Штатами мита на канадську сталь та алюміній є протекціоністськими та незаконними згідно із правилами ВТО та НАФТА - тих само правил, що США допомогли встановити. Ми із сумом вживаємо ці контрзаходи, але дії США не залишають Канаді іншого вибору, ніж захищати власні підприємства та робітників, і ми рішуче робитимемо це", – наголосила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Вона сказала, що справжнім врегулюванням цієї прикрої та безпрецедентної суперечки може стати скасування Штатами своїх мит на наш алюміній та сталь.

Водночас офіційна Оттава також пообіцяла виділити 2 мільярди доларів на різноманітні програми підтримки канадських сталеварів.

Теги: Канада Новини США мито
Джерело: 24 Канал
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