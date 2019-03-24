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      Канада выделила 2,6 миллиона долларов помощи пострадавшим от циклона в Африке

      6 Читати новину українською
      В результате стихии погибли 417 человек
      В результате стихии погибли 417 человек / Фото из открытых источников

      Правительство Канады выделило 3,5 миллиона канадских долларов (2,6 миллиона долларов США) для оказания гуманитарной помощи странам Африки, пострадавших от циклона "Идай".

      Министр международного развития Канады Марьям Монсеф заявил, что указанные деньги будут, в частности, направлены в ООН и в Международный комитет Красного креста.

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      Канада выделит эту сумму для оказания срочной помощи гуманитарным организациям, которые отреагировали на ситуацию с разрушениями, вызванными тропическим циклоном "Идай" в южной части Африки,
      – сказала она.

      Тропический циклон "Идай" на прошлой неделе вызвал наводнения, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. По последним данным, в результате стихии погибли 417 человек.

      Напомним, что циклон "Идай" принес с собой наводнение, смерть и уничтожение почти полностью Бейра, второго по населению города Мозамбика (страна на юге Африки). Почти полмиллиона людей лишились крова. Также пострадали другие страны – Малави и Зимбабве. Число жертв пока даже невозможно сосчитать.

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      blog_ava
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      23 марта
      277
      Теги: Стихийный бедствия Деньги Африка Канада
      Источник: 24 Канал
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