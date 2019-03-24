Канада виділила 2,6 мільйона доларів допомоги постраждалим від циклону в Африці

Уряд Канади виділив 3,5 мільйона канадських доларів (2,6 мільйона доларів США) для надання гуманітарної допомоги країнам Африки, які постраждали від циклону "Ідай".

Міністр міжнародного розвитку Канади Марьям Монсеф заявив, що вказані гроші будуть, зокрема, спрямовані в ООН і в Міжнародний комітет Червоного хреста.

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Канада виділить цю суму для надання термінової допомоги гуманітарним організаціям, які відреагували на ситуацію з руйнуваннями, викликаними тропічним циклоном "Ідай" в південній частині Африки,

– сказала вона.

Тропічний циклон "Ідай" минулого тижня спричинив паводки, які зруйнували будинки і викликали перебої з подачею електроенергії в Зімбабве, Малаві, Мозамбіку. За останніми даними, внаслідок стихії загинули 417 осіб.

Нагадаємо, що циклон "Ідай" приніс з собою повінь, смерть і знищення майже повністю Бейри, другого за населенням міста Мозамбіку (країна на півдні Африки). Майже півмільйона людей втратили домівки. Також постраждали інші країни – Малаві й Зімбабве. Кількість жертв поки навіть неможливо порахувати.

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