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      На хімзаводі у Китаї стався потужний вибух: є загиблі – відео 18+

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      Вибух на хімзаводі у Китаї 21 березня 2019 - є загиблі - відео вибуху
      На хімзаводі у Китаї стався потужний вибух: є загиблі / Скріншот з відео

      У китайському місті Яньчен стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидів. Унаслідок цього щонайменше 6 людей загинули.

      Ще 30 людей дістали важкі поранення, повідомляє South China Morning Post.

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      Очевидці розповіли, що вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

      Унаслідок осколків, які розлетілися через вибух, багато місцевих жителів отримали травми.

      До ліквідації пожежі залучили близько 200 пожежників та понад 40 пожежних машин. У момент вибуху зафіксували землетрус з магнітудою 3 в Цзянсу.

      На хімзаводі у Китаї стався вибух: дивіться відео 18+

       

      blog_ava
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      Теги: Китай Хімічна промисловість Жертви Пожежа Вибух Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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