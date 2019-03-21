На хімзаводі у Китаї стався потужний вибух: є загиблі – відео 18+

У китайському місті Яньчен стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидів. Унаслідок цього щонайменше 6 людей загинули.

Ще 30 людей дістали важкі поранення, повідомляє South China Morning Post.

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Очевидці розповіли, що вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

Унаслідок осколків, які розлетілися через вибух, багато місцевих жителів отримали травми.

До ліквідації пожежі залучили близько 200 пожежників та понад 40 пожежних машин. У момент вибуху зафіксували землетрус з магнітудою 3 в Цзянсу.

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