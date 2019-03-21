На хімзаводі у Китаї стався потужний вибух: є загиблі – відео 18+
У китайському місті Яньчен стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидів. Унаслідок цього щонайменше 6 людей загинули.
Ще 30 людей дістали важкі поранення, повідомляє South China Morning Post.
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Очевидці розповіли, що вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.
Унаслідок осколків, які розлетілися через вибух, багато місцевих жителів отримали травми.
До ліквідації пожежі залучили близько 200 пожежників та понад 40 пожежних машин. У момент вибуху зафіксували землетрус з магнітудою 3 в Цзянсу.
На хімзаводі у Китаї стався вибух: дивіться відео 18+
Джерело: 24 Канал
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