На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв: есть погибшие – видео 18+

В китайском городе Яньчэн произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов. В результате по меньшей мере 6 человек погибли.

Еще 30 человек получили тяжелые ранения, сообщает South China Morning Post.

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Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

В результате осколков, которые разлетелись из-за взрыва, многие местные жители получили травмы.

К ликвидации пожара привлекли около 200 пожарных и более 40 пожарных машин. В момент взрыва зафиксировали землетрясение с магнитудой 3 в Цзянсу.

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