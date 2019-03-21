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      На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв: есть погибшие – видео 18+

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      Взрыв на химзаводе в Китае 21 марта 2019 - есть погибшие - видео
      На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв: есть погибшие / Скриншот из видео

      В китайском городе Яньчэн произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов. В результате по меньшей мере 6 человек погибли.

      Еще 30 человек получили тяжелые ранения, сообщает South China Morning Post.

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      Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

      В результате осколков, которые разлетелись из-за взрыва, многие местные жители получили травмы.

      К ликвидации пожара привлекли около 200 пожарных и более 40 пожарных машин. В момент взрыва зафиксировали землетрясение с магнитудой 3 в Цзянсу.

      На химзаводе в Китае произошел взрыв: смотрите видео 18+

       

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      Теги: Жертвы Стихийный бедствия Взрыв Пожар Химическая промышленость Китай
      Источник: 24 Канал
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