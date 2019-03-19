В Индии обрушилась торговая галерея: под завалами люди – жуткие фото и видео

В индийском городе Дхарвад обрушилось трехэтажное здание торговой галереи. Спасатели ищут под завалами около 200 человек.

По информации издания Times of India, спасатели сообщили о как минимум одном погибшем.

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Очевидцы рассказали, что здание разрушилось внезапно. В этот момент на первом и втором этажах находилось 150 человек.



Обвал здания в Индии



Внезапное разрушение торговой галареи

Сейчас на месте работают десять машин скорой помощи, службы спасения и пожарные.



Под завалами приблизительно 200 человек