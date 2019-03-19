В Индии обрушилась торговая галерея: под завалами люди – жуткие фото и видео
В индийском городе Дхарвад обрушилось трехэтажное здание торговой галереи. Спасатели ищут под завалами около 200 человек.
По информации издания Times of India, спасатели сообщили о как минимум одном погибшем.
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Очевидцы рассказали, что здание разрушилось внезапно. В этот момент на первом и втором этажах находилось 150 человек.
Обвал здания в Индии
Внезапное разрушение торговой галареи
Сейчас на месте работают десять машин скорой помощи, службы спасения и пожарные.
Под завалами приблизительно 200 человек
Источник: 24 Канал
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