18:07
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      В Индии обрушилась торговая галерея: под завалами люди – жуткие фото и видео

      114 Читати новину українською
      В Индии обвалилась торговая галерея
      В Индии обвалилась торговая галерея / Фото из открытых источников

      В индийском городе Дхарвад обрушилось трехэтажное здание торговой галереи. Спасатели ищут под завалами около 200 человек.

      По информации издания Times of India, спасатели сообщили о как минимум одном погибшем.

      Читайте также: В Индии обрушился пешеходный мост, есть погибшие и раненые: страшные фото с места происшествия (18+)

      Очевидцы рассказали, что здание разрушилось внезапно. В этот момент на первом и втором этажах находилось 150 человек.

      обвал індія
      Обвал здания в Индии

      обвал індія
      Внезапное разрушение торговой галареи

      Сейчас на месте работают десять машин скорой помощи, службы спасения и пожарные.

      обал індія
      Под завалами приблизительно 200 человек

       

      blog_ava
      Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку
      сегодня
      3801
      Теги: Чрезвычайное происшествие Индия Жертвы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      сегодня , 18:00 Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      Тетяна Мартинюк 11
      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      сегодня , 17:14 Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      Ольга Черненко 240
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      210
      Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана
      сегодня , 16:14 Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана
      199
      IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      сегодня , 14:01 IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      113
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Корабль РФ протаранил круизный лайнер в Южной Корее: капитан российского судна был пьян
       28 февраля , 17:30
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук