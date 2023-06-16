Бригады спасателей уже сообщают о том, что им пришлось провести одну из самых крупных в истории операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе. Произошло жуткое ДТП в провинции Манитоба. Об этом сообщила Королевская канадская конная полиция.

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Погибли 15 человек

По состоянию на вечер 15 июня в жутком ДТП погибли 15 человек. Еще 10 с ранениями доставили в больницы, чтобы оказать медицинскую помощь.

Этот день в Манитобе и по всей Канаде запомнится как день трагедии и невероятной скорби. Всем ожидающим я не могу представить, как трудно не знать, вернется ли сегодня домой человек, которого ты больше всего любишь,

– заявил командир Роб Гилл.

Расследованием причин ДТП занимается отдел тяжких преступлений КККП.

Жуткое ДТП произошло в Канаде: смотрите видео

Сама авария произошла около полудня того же дня. Грузовик влетел в автобус, который перевозил в основном людей почтенного возраста. Они, собственно, ехали в местное казино. ДТП произошло недалеко от Карберри, что в 160 километрах к западу от Виннипега. Водители транспортных средств выжили и проходят лечение.

Этот инцидент имеет отклик трагического столкновения, произошедшего в Гумбольдте, Саскачеван, и мы очень хорошо об этом знаем. Мы уже связались со следователями в Саскачеване, имеющих непосредственный опыт,

– сказал суперинтендант Роб Лассон из отдела особо тяжких преступлений.

Он подразумевает аварию, которая произошла в 2018 году. Тогда погибли 15 человек, большинство из которых – молодые хоккеисты.

Появившиеся в соцсетях кадры демонстрируют транспортное средство Handi-Transit, охватившего огонь. Другие фото дают понять, что у машины сгорела крыша.

Очевидцы напуганы масштабами ДТП

Трейси Лейч, жительница Манитобы, ехала по шоссе, когда увидела, как в небо вздымается дым. Она проехала мимо поврежденного полугрузовика и скомканного автобуса.

От машины ничего не осталось. Я была почти в слезах, и у меня чуть не случилось нападение паники. Я чувствовала, что меня просто стошнило,

– рассказала она в интервью CTV News.

Последствия жуткого ДТП / Фото из соцсетей

Кэролайн Блейкли, водитель грузовика, проезжала через перекресток двух шоссе около полудня. Тогда она увидела место столкновения.

Я видела столкновения и раньше, но не такие, не столь масштабные. Было очень много повреждений... Это было довольно грустно видеть,

– рассказала она в интервью газете Winnipeg Free Press.

С журналистами пообщался представитель службы воздушной скорой помощи Shock Trauma Air Rescue Service (Stars). Он отметил, что место происшествия "соответствует подобным крупным инцидентам, на которые мы реагировали в прошлом, таким как трагедия из Humboldt Broncos, инцидент в Джеймсе Смите Cree Nation". Служба отправила 14 врачей, парамедиков и медсестер. Также направили 2 вертолета и 2 самолета.

Тем временем в больнице Центра наук о здоровье Виннипега объявили оранжевый код. Его используют на случай массовых человеческих жертв. В других больницах этого района готовились принимать наплыв пациентов.