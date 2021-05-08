Недалеко от города Эдмонтон, столицы канадской провинции Альберта, бушует лесной пожар. Для жителей населенного пункта Томагавк, в 100 километрах от Эдмонтона, объявили обязательную эвакуацию.

Масштабы пожаров в Канаде

Обязательные эвакуационные приказы выдали для части района вечером 6 мая. Однако впоследствии зону эвакуации расширили из-за сильного ветра.

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Руководитель пожарной службы округа Паркленд Брайан Корнфорт сказал, что погода – сухая, а ветры – сильные. Спасатели ждут дождя, который поможет погасить пожар.

У нас был хороший прогноз относительно дождя, но он постоянно уменьшается. Нам нужно несколько миллиметров осадков, чтобы изменить ситуацию,

– рассказал Корнфорт.

Однако, даже если дождь выпадет, спасатели ожидают, что огонь будет тлеть еще около недели. Это связано с тем, что в местности есть торфяные болота.

Ликвидировать пожар отправили 20 дополнительных пожарных бригад, авиацистерны, 3 вертолета, а также экипаж бульдозера, который копает горячие точки и отслеживает потенциальные вспышки.

Заметим, в результате непогоды пострадали по меньшей мере 1000 гектаров леса.



В Канаде бушуют масштабные пожары / Фото CBC

Эвакуация населения

Корнфорт заявил, что условия остаются опасными, поэтому он призвал жителей оставаться вне зоны эвакуации. Сейчас свои дома покинули по меньшей мере 45 человек, однако их количество будет расти. Все эвакуированные должны зарегистрироваться – лично или по телефону.

Мы подъехали к подъезду, сказали людям выходить. Огонь был возле двери, когда они шли,

– добавил Корнфорт.