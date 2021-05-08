Неподалік міста Едмонтон, столиці канадської провінції Альберта, вирує лісова пожежа. Для жителів населеного пункту Томагавк, що за 100 кілометрів від Едмонтона, оголосили обов'язкову евакуацію.

Масштаби пожеж у Канаді

Обов'язкові евакуаційні накази видали для частини району ввечері 6 травня. Однак згодом зону евакуації розширили через сильний вітер.

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Керівник пожежної служби округу Паркленд Брайан Корнфорт сказав, що погода – суха, а вітри – сильні. Рятувальники очікують на дощ, який допоможе погасити пожежу.

У нас був гарний прогноз щодо дощу, але він постійно зменшується. Нам потрібно кілька міліметрів опадів, щоб змінити ситуацію,

– розповів Корнфорт.

Однак навіть якщо дощ випаде, рятувальники очікують, що вогонь буде тліти ще близько тижня. Це пов'язано з тим, що у місцевості є торф'яні болота.

Ліквідовувати пожежу відправили 20 додаткових пожежних бригад, авіацистерни, 3 вертольоти, а також екіпаж бульдозера, який копає гарячі точки і відстежує потенційні спалахи.

Зауважимо, внаслідок негоди постраждали щонайменше 1000 гектарів лісу.



У Канаді вирують масштабні пожежі / Фото CBC

Евакуація населення

Корнфорт заявив, що умови залишаються небезпечними, тому він закликав жителів залишатися поза зоною евакуації. Наразі свої домівки покинули щонайменше 45 людей, однак їх кількість зростатиме. Усі евакуйовані повинні зареєструватися – особисто або телефоном.

Ми під'їхали до під'їзду, сказали людям виходити. Вогонь був біля дверей, коли вони йшли,

– додав Корнфорт.