Местные власти ввели "зеленые паспорта" в рамках борьбы с COVID-19. В Квебеке они начнут действовать с сентября 2021 года.

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Антивакцинаторы прошлись по улицам Монреаля с плакатами и криками "Свободу!" и "Мы не лабораторные крысы". Демонстранты отметили, что хотят свободно ходить в рестораны, бары, спортзалы или посещать фестивали.

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Свобода выбора для невакцинированных

"Это должен быть выбор каждого человека – вакцинироваться или нет. Введение паспортов означает принуждение делать прививки", – пояснила 31-летняя участница протеста Вероника Вален.

Некоторые из демонстрантов назвали действия властей "диктатурой", "аферой с вакцинами" и "апартеидом в сфере здравоохранения". Отдельные участники марша надели футболки с желтыми звездами Давида и надписью "Невакцинированный". Таким образом меры борьбы с коронавирусом приравняли к Холокосту.



Антивакцинаторы в Монреале надели футболки со звездой Давида / Фото William Gilbert

В то же время в провинции Квебек высокие показатели уровня вакцинации. Первую дозу вакцины получили 84% людей, а 2 прививки сделали 70% населения.

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