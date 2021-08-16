Местные власти ввели "зеленые паспорта" в рамках борьбы с COVID-19. В Квебеке они начнут действовать с сентября 2021 года.
К теме Во Франции вновь проходят масштабные митинги против паспортов здоровья: видео
Антивакцинаторы прошлись по улицам Монреаля с плакатами и криками "Свободу!" и "Мы не лабораторные крысы". Демонстранты отметили, что хотят свободно ходить в рестораны, бары, спортзалы или посещать фестивали.
Марш антивакцинаторов в Канаде: смотрите видео телеграм-канала "Протесты в мире"
В Монреале протестами высказались против прививок от COVID-19: смотрите видео телеграм-канала "Протесты в мире"
Тысячи антивакцинаторов в Квебеке требовали свободы выбора: смотрите видео телеграм-канала "Протесты в мире"
Свобода выбора для невакцинированных
"Это должен быть выбор каждого человека – вакцинироваться или нет. Введение паспортов означает принуждение делать прививки", – пояснила 31-летняя участница протеста Вероника Вален.
Некоторые из демонстрантов назвали действия властей "диктатурой", "аферой с вакцинами" и "апартеидом в сфере здравоохранения". Отдельные участники марша надели футболки с желтыми звездами Давида и надписью "Невакцинированный". Таким образом меры борьбы с коронавирусом приравняли к Холокосту.
Антивакцинаторы в Монреале надели футболки со звездой Давида / Фото William Gilbert
В то же время в провинции Квебек высокие показатели уровня вакцинации. Первую дозу вакцины получили 84% людей, а 2 прививки сделали 70% населения.
Протесты антивакцинаторов в мире: последние новости
- Масштабная акция протеста состоялась 10 августа в литовском Вильнюсе. Тысячи людей требовали отменить паспорта вакцинации.
- В столице Великобритании противники вакцинации решили штурмовать офис BBC, который освещает новости о пандемии. Впрочем, лондонцы перепутали здания и пришли под старый офис медиакомпании.
- За неделю до этого, 7 августа, массовая демонстрация состоялась в Париже и Катовице. Французские полицейские разгоняли протестующих перечными баллончиками, в Польше мероприятие обошлось без столкновений.