Місцева влада запровадила "зелені паспорти" у рамках боротьби з COVID-19. У Квебеку вони почнуть діяти з вересня 2021 року.

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Антивакцинатори пройшлися вулицями Монреаля з плакатами та викриками "Свободу!" й "Ми не лабораторні пацюки". Демонстранти наголосили, що хочуть вільно ходити в ресторани, бари, спортзали чи відвідувати фестивалі.

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Свобода вибору для невакцинованих

"Це мусить бути вибір кожної людини – вакцинуватися чи ні. Запровадження паспортів означає примус робити щеплення", – пояснила 31-річна учасниця протесту Вероніка Вален.

Дехто з демонстрантів назвав дії влади "диктатурою", "аферою з вакцинами" та "апартеїдом у сфері здоров'я". Окремі учасники маршу одягнули футболки із жовтими зірками Давида та написом "Невакцинований". У такий спосіб заходи боротьби з коронавірусом прирівняли до Голокосту.



Антивакцинатори у Монреалі вдягнули футболки із зіркою Давида / Фото William Gilbert

Водночас у провінції Квебек високі показники рівня вакцинації. Першу дозу вакцини отримали 84% людей, а 2 щеплення зробили 70% населення.

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