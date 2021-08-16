Місцева влада запровадила "зелені паспорти" у рамках боротьби з COVID-19. У Квебеку вони почнуть діяти з вересня 2021 року.
До теми У Франції знову проходять масштабні мітинги проти паспортів здоров'я: відео
Антивакцинатори пройшлися вулицями Монреаля з плакатами та викриками "Свободу!" й "Ми не лабораторні пацюки". Демонстранти наголосили, що хочуть вільно ходити в ресторани, бари, спортзали чи відвідувати фестивалі.
Марш антивакцинаторів у Канаді: дивіться відео з телеграм-каналу "Протесты в мире"
У Монреалі протестами висловилися проти щеплень від COVID-19: дивіться відео з телеграм-каналу "Протесты в мире"
Тисячі антивакцинаторів у Квебеку вимагали свободи вибору: дивіться відео з телеграм-каналу "Протесты в мире"
Свобода вибору для невакцинованих
"Це мусить бути вибір кожної людини – вакцинуватися чи ні. Запровадження паспортів означає примус робити щеплення", – пояснила 31-річна учасниця протесту Вероніка Вален.
Дехто з демонстрантів назвав дії влади "диктатурою", "аферою з вакцинами" та "апартеїдом у сфері здоров'я". Окремі учасники маршу одягнули футболки із жовтими зірками Давида та написом "Невакцинований". У такий спосіб заходи боротьби з коронавірусом прирівняли до Голокосту.
Антивакцинатори у Монреалі вдягнули футболки із зіркою Давида / Фото William Gilbert
Водночас у провінції Квебек високі показники рівня вакцинації. Першу дозу вакцини отримали 84% людей, а 2 щеплення зробили 70% населення.
Протести антивакцинаторів у світі: останні новини
- Масштабна акція протесту відбулася 10 серпня у литовському Вільнюсі. Тисячі людей вимагали скасувати паспорти вакцинації.
- У столиці Великої Британії противники вакцинації вирішили штурмувати офіс BBC, який висвітлює новини про пандемію. Втім лондонці переплутали будівлі й прийшли під старий офіс медіакомпанії.
- За тиждень до цього, 7 серпня, масова демонстрація відбулася у Парижі та Катовіце. Французькі поліцейські розганяли протестувальників перцевими балончиками, у Польщі захід обійшовся без сутичок.