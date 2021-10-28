Самолет вылетел из аэропорта Маркхам в пригороде Торонто. Однако уже в скором времени у воздушного судна возникли технические проблемы.

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Пилот совершил вынужденную посадку

Вернуться в аэропорт пилот не мог, поэтому экипаж принял решение о вынужденной посадке на автостраду.

Во время посадки никто не пострадал, однако движение по автостраде пришлось на время приостановить. За это время самолет убирался с дороги.

Конечно, это – сюрприз для водителей на земле и, очевидно, очень стрессовый опыт для пилотов в воздухе, поскольку у них не было другого выхода, но справились отлично,

– сказал сержант полиции Керри Шмидт.

Смотрите видео потрясающей посадки / Видео из соцсетей:



Трассу перекрыли, чтобы убрать самолет / Фото CBC

Подобный случай произошел в Калифорнии

Отметим, ранее схожий случай летом произошел и в Калифорнии. Из-за технических неполадок пилот был вынужден посадить самолет прямо на трассу. В этот раз посадка не прошла так гладко: воздушное судно протаранило несколько машин. Незначительные травмы получила семейная пара, которая ехала праздновать годовщину свадьбы.